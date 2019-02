Bisericile anglicane nu vor mai fi obligate sa tina slujba de duminica, a decis conducerea Bisericii Angliei schimband astfel o lege veche de 400 de ani. Sinodul a votat abrogarea acestei legi, datand din 1603, care ii obliga pe preoti sa tina slujbe in fiecare duminica, in parohiile pe care le pastoresc.



Arhiepiscopul de Willesden a propus abrogarea legii, mentionand ca este depasita de vremuri. Decizia vine in contextul in care, de decenii, tot mai putini oameni au participat la slujbe, ceea ce a facut ca preotii sa ajunga aiba in grija chiar si 20 de biserici in zonele rurale, ceea ce facea oricum imposibil sa tina slujbele respective in fiecare dintre parohiile pe care le aveau in administrare, scrie Hotnews.

De asemenea, sinodul a decis introducerea a sase principii pastorale care vizeaza imbunatatirea tratamentului pentru persoanele LGBT, scrie BBC News. Astfel, bisericile sunt incurajate sa promoveze ”increderea” si ”generozitatea” si sa priveasca diferenta mai curand ca pe ”un dar si nu o problema”. In acelasi timp, potrivit principiilor respective, oamenii sunt incurajati sa isi confrunte propriile prejudecati, sa actioneze cu bunatate si respect.

Documentul mai mentioneaza faptul ca asumarea acestor principii ar putea avea un rol transformator pentru biserica anglicana, dar presupune si schimbare la nivelul culturii si mentalitatii.