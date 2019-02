O fundatie de sustinere a victimelor preotilor pedofili din Polonia a publicat joi primul sau raport, prezentat cu o zi inainte Papei Francisc, care informeaza asupra a 384 de cazuri documentate de abuzuri in aceasta tara catolica, relateaza AFP.





Publicarea raportului de 27 de pagini coincide cu deschiderea joi de catre Papa Francisc la Vatican a unui summit de patru zile privind lupta impotriva pedofiliei. Acest eveniment fara precedent a fost organizat in replica la o noua serie de scandaluri izbucnite in Statele Unite, Chile si in alte parti ale lumii, care au exacerbat criza generata de preotii care au comis abuzuri asupra minorilor, care afecteaza deja de zeci de ani Biserica Catolica.

Fundatia "Nu va fie frica", creata in 2013, mentioneaza in raportul sau cazurile a 85 de preoti condamnati pentru acte de pedofilie, a altor 88 de clerici mentionati in presa si 95 denuntati de victimele lor. Raportul mentioneaza de asemenea 24 de arhiepiscopi si episcopi polonezi acuzati de Fundatie ca ascund aceste abuzuri in diecezele lor.

"Asteptam demisiile in cadrul ierarhiei ecleziastice poloneze. In caz contrar, nimic nu se va schimba", a declarat Agata Diduszko-Zyglewska, unul dintre autorii raportului care descrie in detaliu cazurile "cele mai scandaloase" in care preoti pedofili erau "protejati" de episcopi sau alti superiori, scrie Agerpres.

Intrebat de jurnalisti, purtatorul de cuvant al Episcopatului polonez a recunoscut ca nu a citit raportul Fundatiei.

"Fiecare persoana botezata are dreptul sa trimita o scrisoare papei, iar Sfantul Scaun are posibilitatea de a verifica daca este adevarat sau nu", a declarat parintele Pawel Rytel-Adrianik.

Episcopatul polonez a adoptat in urma cu 10 ani regula de "zero toleranta" pentru pedofilie si a anuntat publicarea viitoare a propriului sau raport pe baza datelor colectate incepand din 1989 in toate diecezele din tara.