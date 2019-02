Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, atrage atentia ca o justitie independenta este esentiala pentru succesul luptei anticoruptie.



"In lupta impotriva coruptiei, desigur, este esential sa ai un sistem judiciar independent, o pozitie puternica a procurorilor. Insa instantele singure nu pot invinge coruptia. Este foarte important sa ai un mod curat de guvernare si in multe tari au fost experimentate diferite modalitati, sa structureze guverne in care sa fie dificil sa se desfasoare activitati de coruptie, dar si acestea au esuat in parte. De aceea, este foarte important sa existe un efort civic de amploare in lupta anticoruptie. (...) Pana la urma, este foarte important ca fiecare cetatean, motivat de principii ca democratie, libertate, stat de drept, sa fie activ in lupta anticoruptie", a declarat ambasadorul american Hans Klemm, potrivit Digi24.

Hans Klemm a evidentiat cateva elemente necesare in lupta anticoruptie: un sistem judiciar puternic si o munca solida a procurorilor.

