O adolescenta care vrea sa revina in Marea Britanie dupa ce acum patru ani s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria s-a declarat "socata" de decizia guvernului de la Londra de a o lasa fara cetatenia britanica, potrivit unor informatii aparute miercuri in mass-media, preluate de DPA.



In varsta de 19 ani, Shamima Begum a declarat pentru ITV ca ar putea incerca sa obtina cetatenia Olandei, tara de origine a sotului sau, luptator al Statului Islamic. Avocatul familiei sale, Tasnime Akunjee, a declarat pentru cotidianul The Independent ca Shamima Begum, care are origini din Bangladesh, a spus ca nu avea cetatenie dubla - a Marii Britanii si a Bangladeshului. El a spus ca familia intentioneaza sa atace in apel decizia guvernului de la Londra, scrie Agerpres. Shamima Begum a mai afimat pentru ITV, din tabara de refugiati Al Hol din nord-estul Siriei unde saptamana trecuta a nascut un baietel, ca a fost "usor socata" de decizie.



"Este putin suparator si frustrant. Cred ca este putin nedrept fata de mine si fata de fiul meu", a declarat ea. "Familia mea a facut sa para ca ar fi mult mai usor pentru mine sa ma intorc in Marea Britanie", a adaugat ea. "O alta optiune pe care as putea sa o incerc cu familia mea este Olanda, deoarece sotul meu este din Olanda si are o familie acolo", a declarat Shamima Begum. "Poate voi cere cetatenie in Olanda. Daca el va fi trimis inapoi la inchisoare in Olanda, il pot astepta cat va sta in inchisoare", a mai spus ea. Shamima Begum a declarat anterior ca nu regreta ca a fost in Siria pentru a sprijini Statul Islamic, dar a insistat ca "nu este o amenintare". Unii analisti au pus la indoiala legalitatea deciziei Londrei de a-i revoca cetatenia, o masura care obliga in mod normal un guvern sa nu lase apatrida persoana careia ii retrage cetatenia. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

