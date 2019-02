Senatorul american Bernie Sanders si-a anuntat, marti, inscrierea in cursa prezidentiala din 2020.



Bernie Sanders, in varsta de 77 de ani, a facut anuntul intr-un interviu acordat postului public de radio din statul Vermont (nord-est), pe care il reprezinta.

"Am dorit sa-i informez in primul rand pe locuitorii din Vermont", a precizat el, potrivit stirileprotv.ro.

In interviu, el s-a angajat ca in turneele sale electorale in America sa sustina "valorile de care sunt mandri toti locuitorii din Vermont - credinta in justitie, in comunitate, in politica la nivelul bazelor, in reuniunile publice".

Senatorul nu a ratat ocazia de a-l critica si pe presedintele Donald Trump, afirmand ca este "rasist, sexist, homofob, xenofob", un "mincinos patologic si o rusine pentru SUA" si acuzandu-l ca "incearca sa-i divizeze pe americani".

Duminica, site-ul de informatii Politico a indicat ca Bernie Sanders a inregistrat un clip video prin care isi anunta candidatura, mentionand ca data difuzarii acestui clip nu a fost fixata.