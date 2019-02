O controversa aprinsa a izbucnit in China, dupa ce modelul Li Jingwen (cunoscuta in lumea modei sub numele de Jing Wen) a aparut intr-o campanie a retailerului spaniol de moda Zara pentru o noua gama de produse cosmetice, informeaza BBC luni.





Motivul? Fata pistruiata a tinerei, in conditiile in care in China pistruii sunt rari si deloc apreciati, scrie Agerpres.

Unii au sustinut ca aparitia lui Jing Wen in campanie "urateste" poporul chinez, in timp ce altii i-au sarit in aparare considerand ca in China nu se depun suficiente eforturi pentru a-i ajuta pe oameni sa-si aprecieze frumusetea naturala.

Jing Wen, originara din orasul Guangzhou din sudul Chinei, a devenit o figura cunoscuta in lumea modellingului in ultimii cinci ani, colaborand cu o serie de marci cunoscute precum Calvin Klein si H & M.

Tanara nu a raspuns controversei iscate de campanie pe retelele de socializare, insa a vorbit in trecut despre nesiguranta pe care i-a dat-o faptul de a avea pistrui.

"Cand eram mica, i-am urat cu adevarat, pentru ca in mod normal asiaticii nu au pistrui. In liceu, am incercat intotdeauna sa-i acopar, dar acum e in regula, imi plac si asta e de ajuns", a declarat ea revistei Vogue in octombrie 2016.

Aparitia lui Jing Wen in ultima campanie Zara a starnit controverse in tara sa natala

O piele luminoasa, fara pete, a constituit norma de frumusete in China si in Asia de Est de zeci de ani astfel ca aparitia lui Jing Wen in ultima campanie Zara a starnit controverse in tara sa natala si a atras numeroase comentarii negative pe popularul site de microblogging Sina Weibo.

In acest context, site-ul Pear Video a intervievat un reprezentant al companiei Zara, care a declarat ca reclamele brandului sunt orientate catre piata sa globala, fara sa fi avut in vedere in mod specific China.

"Estetica poporului spaniol este diferita", a declarat reprezentantul Zara. "Modelele noastre sunt toate fotografiate asa cum arata ele, imaginile nu sunt schimbate sau modificate", a explicat el.

Raspunsul companiei a atras comentarii din partea a zeci de a mii de utilizatori ai site-ului Weibo sub hashtag-ul #ZaraRespondsToUglifyingChineseModelComments.

Multi au aplaudat decizia lui Zara de a nu photoshopa imaginile cu Li si si-au exprimat furia ca modelul pare sa fi fost tinta atacurilor compatriotilor sai cu privire la felul in care arata.