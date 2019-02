Un avion al companiei aeriene americane JetBlue, numit 'Born to be Blue', s-a transformat intr-o neasteptata sala de nasteri dupa ce o pasagera a adus pe lume un baietel, au informat medii locale citate luni de EFE.



Potrivit companiei, femeia calatorea cu zborul 1954, care plecase de la San Juan (Puerto Rico) cu destinatia Fort Lauderdale (Florida), cand a intrat in travaliu si a trebuit sa fie ingrijita de personalul de la bord si de medicii aflati in avion.

Intr-un comunicat, JetBlue a multumit personalului si doctorilor pentru a fi "dat un raspuns rapid sub presiune" si care "ne-a permis sa-l primim in cursul serii de vineri pe cel mai tanar pasager al nostru".



Atat bebelusul, un baietel, cat si mama se afla in stare buna de sanatate, a precizat compania aeriana.

Postul local NBC6 a difuzat o scurta filmare facuta de un pasager din partea din spate a avionului, in care se vede personalul ingrijind femeia in timpul zborului care a durat 2 ore si 50 de minute, scrie Agerpres.

Un angajat al companiei a publicat pe costul sau de Twitter fotografii in care asistentele de zbor tin in brate bebelusul.

Odata aterizata aeronava pe aeroportul din Fort Lauderdale, vineri la miezul noptii, personalul medical a urcat la bord pentru a o prelua pe mama si pe noul nascut.

Potrivit mesajului postat pe contul sau de Twitter, compania studiaza sa schimbe numele avionului cu un alt nume, care nu a fost dezvaluit cu "aprobarea mamei" dupa aceasta nastere exceptionala, prima care intervine la bordul avionului JetBlue.



"Si alte cadouri de baby shower vor veni", a asigurat compania, care isi propune printre altele sa acorde zboruri gratuite pentru mama si bebelus.

Potrivit publicatiei Miami Herald, in 2017 compania aeriana Spirit, cu sediu la Pembroke Pines (sudul Floridei), a daruit bilete de avion pentru fiecare aniversare a unui copil, nascut pe un zbor intre Fort Lauderdale si Dallas (Texas).