Facebook a oprit o incercare de influentare a alegatorilor in Republica Moldova, ceea ce alimenteaza temeri cu privire la faptul ca alegerile europene din mai ar putea fi vizate la randul lor, a anuntat gigantul american, relateaza Reuters.



Angajati ai Guvernului moldovean aveau legaturi cu o parte a acestor activitati, a anuntat grupul, cu sediul in California. Autoritatile de la Chisinau au negat ca ar sti ceva in acest sens.

Facebook a precizat ca a sters numeroase pagini si conturi concepute astfel incat sa para pagini de opinie independente si sa se prezinte drept o organizatie locala de verificare a faptelor in vederea alegerilor parlamentare prevazute la sfarsitul saptamanii.

"Ei au creat, astfel, o bucla de feedback", a declarat la Bruxelles insarcinatul Facebook cu securitatea cibernetica Nathaniel Gleicher, potrivit News.ro.

"Potrivit evaluarilor noastre, existau legaturi intre o parte a acestei activitati si persoane asociate Guvernului moldovean", a precizat el.

Guvernul a anuntat ca saluta orice initiativa de combatere a stirilor false "fake news"

", a subliniat Executivul.

Facebook a anuntat ca a sters 168 de conturi, 28 de pagini si opt conturi de Instagram cu un ”comportament neautentic”. Aproximativ 54.000 de conturi au urmarit cel putin una dintre aceste pagini pe reseaua de socializare.

Detinatorii paginilor si conturilor respective au postat de obicei mesaje despre stiri locale si probleme politice precum solicitari de educatie in limbile rusa si engleza si o eventuala reunificare cu Romania, a precizat gigantul.

Facebook si-a intensificat eforturile in lupta impotriva dezinformarii, vizand conturi din Rusia, Iran si Indonezia in ultimul an, in urma unor critici cu privire la faptul ca nu face suficient sa opreasca extremismul si propaganda online.