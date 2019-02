Incidentul s-a petrecut in orasul New Taipei sambata dupa amiaza, iar politia il trateaza ca pe o posibila sinucidere, posibil legata de presiunea universitara, ceea ce, dupa cum a explicat familia, s-a adaugat unei stari de depresie.

Tanarul Lu a cazut deasupra unei masini, care se oprise la semafor, si nu prezenta semne de viata la sosirea personalului medical al ambulantei, insa tanarul si-a revenit la spital iar viata lui este acum in afara oricarui pericol, scrie Agerpres.

Soferul masinii, foarte speriat de impactul cazaturii, a chemat imediat politia si serviciile medicale si a fost profund tulburat de cele intamplate: daca semaforul ar fi fost verde, masina ar fi trecut, iar baiatul s-ar fi izbit de caldaram.

Medicii de la Spitalul Shuangho, care i-au acordat primele ingrijiri lui Lu, au fost uimiti sa vada ca baiatul a supravietuit, precizand ca el nu a suferit decat cateva laceratii la picioare, mai multe fracturi de coaste si un pneumotorax, datorita faptului ca autoturismului a amortizat socul.



