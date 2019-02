Mai multe pagini de Facebook ale acestui post finantat de statul rus, intre care si pagina populara In the Now (specializata in inregistrari video virale), erau inaccesibile luni.

"Aveam un proiect secundar in engleza, In the Now. Proiectul avea succes: 2,5 miliarde de vizualizari si patru milioane de abonati doar pe Facebook!", a subliniat pe Twitter redactorul-sef al RT, Margarita Simonian, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, blocajul acelor pagini de catre Facebook vine dupa un material difuzat de CNN, in care postul american de televiziune explica faptul ca proiectul RT este finantat de statul rus.

"Facebook ne-a blocat imediat! Fara a formula nicio acuzare", a adaugat ea, afirmand ca televiziunea rusa "nu a incalcat nicio regula".

RT cere explicatii din partea Facebook

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus la randul sau ca RT trebuie "" al blocajului.

"Numeroase companii mari care furnizeaza servicii legate de retelele de socializare sau de alte formate de internet sunt folosite de guvernele tarilor inamice ca instrument de presiune asupra mass-media ruse", a afirmat Peskov.

"Acest lucru duce la o pierdere a increderii si afecteaza serios reputatia acestor companii internationale", a adaugat el.

Facebook a anuntat luna trecuta ca a sters 500 de pagini legate de Rusia, majoritatea afiliate agentiei de presa publice Sputnik, care se afla de asemenea in responsabilitatea doamnei Simonian.

RT si Sputnik sunt de asemenea in vizorul deputatilor francezi, care au votat in noiembrie doua legi controversate destinate luptei impotriva "manipularii informatiilor" in perioada electorala.