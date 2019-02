Detinutul in cauza, alaturi de alti patru barbati, condamnati pentru infractiuni marunte in comitatul Pasco din Florida, au reusit sa sparga SUV-ul in care fetita fusese incuiata accidental, a informat KABC-TV, afiliat CNN. Detinutii ajutau la repararea unui drum din apropiere atunci cand au auzit ce s-a intamplat si au sarit in ajutor.

Mama acesteia, Shadow Lantry, a inregistrat operatiunea de salvare si a postat-o pe Facebook.

In filmulet se poate vedea cum detinutii se folosesc de un umeras pentru a deschide incuietoarea vehiculului.

Fetita a ramas incuiata dupa ce tatal acesteia i-a legat centura pe un loc din spatele SUV-ului, apoi a aruncat cheile pe locul din fata, a indicat WFTS-TV, scrie Agerpres.

Cand a inchis usa din spate, acesta a realizat ca SUV-ul a ramas incuiat.

In filmuletul postat pe Facebook, mama fetitei sustine ca intreaga operatiune a durat cinci minute si ca micuta nu a fost ranita.