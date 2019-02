"Ne confruntam atat cu amenintari clasice, cat si asimetrice, din diferite directii strategice. Si acestea nu sunt ingrijorari doar la nivelul politicienilor, al militarilor si al strategilor. Astazi, temerile cu privire la securitate reprezinta o preocupare predominanta a cetatenilor nostri europeni. In acelasi timp, sistemul international multilateral se afla sub o presiune crescanda, iar adaptarea sa la noile realitati este pentru noi, probabil, cea mai mare provocare.

Care ar trebui sa fie raspunsul nostru european la aceste provocari? Raspunsul meu este coeziunea, in sensul sau cel mai larg. Intrucat discutiile cu privire la viitorul Europei sunt prioritare, pe agenda europeana, in timpul actualei presedintii a Consiliului Uniunii Europene, detinuta de Romania, este nevoie de o abordare coeziva si incluziva din partea statelor membre si a institutiilor europene. De aceea, acest mesaj de unitate si de coeziune defineste fundamental prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Abordarea noastra se concentreaza pe facilitarea consensului, pe eliminarea diviziunilor si pe gasirea unei pozitii comune in ceea ce priveste modalitatile incluzive de consolidare a Uniunii. Securitatea si apararea nu fac exceptie. Dimpotriva, acestea reprezinta componente fundamentale ale viitorului Uniunii - ele dau credibilitate actiunii noastre externe si sunt o garantie a faptului ca ne pastram si ne dezvoltam vocatia noastra pentru multilateralism", a spus Iohannis, care participa la cea de a 55-a Conferinta pentru Securitate de la Munchen.

Iohannis: Am inregistrat progrese semnificative

Seful statului roman a precizat ca, in ultimii doi - trei ani, au fost obtinute rezultate semnificative in toate domeniile - capacitati de aparare, cooperare in domeniul industriei de aparare, angajamente operationale, scrie Agerpres

"Am inregistrat progrese semnificative si in ceea ce priveste crearea conditiilor pentru ca Uniunea Europeana sa aiba un rol mai ambitios in gestionarea crizelor civile. Acesta este doar inceputul, dar este unul promitator, oferind o baza solida pentru activitatea noastra viitoare", a punctat Klaus Iohannis.

Obiectivul principal ar trebui sa fie un Angajament European Sporit, sustine Iohannis

Klaus Iohannis a aratat ca ar trebui ca eforturile sa se concentreze pe dezvoltarea unui demers armonizat intre NATO si UE.

"Ar trebui sa obtinem acest lucru prin imbinarea rolului unic, evolutiv si cuprinzator pe care il are NATO in apararea noastra colectiva cu abordarea integratoare a Uniunii Europene in gestionarea crizelor si cu capacitatea sa unica de a aduce impreuna o mare varietate de instrumente si resurse. In acest context, securitatea si apararea ar trebui sa fie un catalizator pentru diminuarea animozitatilor temporare de peste Atlantic. Nu ne putem permite niciun fel de intelegere gresita pe subiecte cu asemenea implicatii strategice. Trebuie sa evitam initiative care sugereaza competitia transatlantica si sa ne concentram pe construirea unui consens mai puternic pe problemele pe care trebuie sa le rezolvam impreuna. Complementaritatea si evitarea dublarii intre UE si NATO sunt cuvintele-cheie ale acestui demers", a precizat presedintele Romaniei.

Iohannis: Provocarile de pe Flancul Estic nu pot fi ignorate

Seful statului a afirmat ca provocarile de pe Flancul Estic nu pot fi ignorate, aratand ca este nevoie ca NATO sa isi intareasca in continuare postura de descurajare si aparare pe acest Flanc.

"Romania sprijina ferm o coeziune crescuta pe Flancul Estic, intre nordul si sudul acestuia. Intr-adevar, regiunea Marii Negre, unde provocarile la adresa mediului de securitate sunt in crestere, apar din ce in ce mai des provocari la adresa mediului de securitate, dupa cum am vazut recent, are nevoie de o prezenta NATO mai accentuata", a declarat Iohannis.

El a mentionat ca un reper al presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi Summitul informal de la Sibiu, din 9 mai. "Credem ca acest summit va reprezenta un bun prilej sa transmitem un mesaj de unitate, de angajament proeuropean si sa proiectam o perspectiva pozitiva pentru viitorul Uniunii Europene", a mai spus seful statului roman.