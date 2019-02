"Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Noua, UE 27, ne pare rau ca aceasta decizie a fost luata prin referendum. Respectam aceasta decizie, dar asta nu inseamna ca sarbatorim. Este o problema uriasa. (...) Acordul este unul bun. Eu il consider un acord foarte bun. Acum asteptam aprobarea din partea Marii Britanii. Lucrurile au devenit mai complicate decat ne asteptam. (...) Nimeni nu are un raspuns acum cum se va produce iesirea Marii Britanii din UE, dar toti am prefera o retragere ordonata, o aprobare a Acordului, care este cel mai bun acord posibil. In negocierile politice si economice este imposibil sa gasesti o solutie ideala pentru ambele parti. Mereu ai nevoie de un compromis si acestea sunt negocierile si am gasit un compromis bun. (...) Aceste chestiuni vor fi clarificate in urmatoarele saptamani, pentru ca ceasul ticaie - 29 martie este data limita - si trebuie sa avem un raspuns pana atunci.

Daca vom avea o retragere ordonata sau fara un acord vom vedea, dar relatiile viitoare sunt extrem de importante pentru noi toti si aici toti suntem de acord ca vom avea relatii bune in viitor cu Marea Britanie", a mentionat seful statului, citat de stirileprotv.ro.