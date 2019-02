Incidentul s-a petrecut miercuri in orasul taiwanez Keelung, din nordul insulei, unde barbatul, Yang, a fost nevoit sa astepte mai multe ore, blocat cu capul in jos in gura de canal si sa suporte umezeala si mirosurile pestilentiale.



Frustrat de pierderea monedei, Yang, a ridicat gratarul de metal si a intrat cu jumatate de corp in canalul de la marginea trotuarului, insa deschizatura fiind prea ingusta, a ramas blocat in interior si a inceput sa tipe dupa ajutor.

Trecatorii au auzit strigatele si au incercat sa-l traga in afara. Nu au putut si atunci au chemat pompierii care l-au salvat dupa mai multe ore pe Yang, care nu si-a recuperat moneda si a iesit ud pana la piele de apele reziduale, scrie Agerpres.

Imediat ce a fost scos din canal, Yang a promis ca nu va mai face "niciodata asa ceva", iar proprietarul unui magazin, impresionat de cele intamplate, l-a urcat intr-un taxi si i-a platit drumul pana acasa.