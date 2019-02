Potrivit Independent, cei doi sunt casatoriti din anul 1943, iar de Craciun au sarbatorit nunta de diamant.

In timp ce se pregateau pentru a 75-a Ziua Indragostitilor impreuna, Cecilia a declarat ca secretul casniciei lor a constat in comunicare si faptul ca au lucrat intotdeauna "impreuna" pentru a aborda vremurile grele.

"Nu m-am gandit niciodata ca James si cu mine vom fi inca impreuna dupa atata timp, mai ales dupa ce a fost trimis in mina in timpul razboiului". Ea a adaugat ca si dupa 75 de ani, este acelasi barbat cu care s-a casatorit si sunt si azi la fel de indragostiti ca in ziua nuntii.

James si Cecilia au sarbatorit aniversarea a 75 de ani de casnicie in ziua de Craciun si au spus ca sunt recunoscatori pentru ca au o familie mare.

"Dupa ce ne-am casatorit, am avut uneori probleme cu banii, dar am reusit sa realizam o casa decenta in care sa ne crestem copiii. Viata inseamna mai mult decat bani. Nu trebuie sa faci cumparaturi extravagante pentru a fi fericit. Este suficient sa ajungi acasa dupa o zi la munca si sa gasesti o masa calda", a spus James.

In ceea ce priveste Ziua Indragostitilor, Cecilia spune ca nu mai sarbatoresc cu fast, desi in trecut obisnuiau sa-si dea flori, ciocolata si mici cadouri, anul acesta, cei doi si-au realizat felicitari unul altuia, fiind ajutati de personalul casei de ingrijire a persoanelor varstnice Bupa Abbotsleigh Mews din Sidcup, in sud-estul Londrei, unde traiesc acum. De asmenea, ei au plantat un tufis de trandafiri in gradina pentru a marca nunta de diamant. Cuplul are trei copii, sapte nepoti si 10 stranepoti, scrie Libertatea.

