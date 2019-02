Persoana a sunat luni la politie, insa politistii au suspectat initial ca aceasta are halucinatii si au chestionat-o pentru a-si da seama daca chiar a vazut un tigru sau era sub efectul drogurilor. Ajunsi la fata locului, ei au descoperit intr-adevar un tigru, aflat intr-o cusca de mici dimensiuni, plasata in garaj.



Cateva pachete de carne fusesera lasate in apropiere, insa cu exceptia acestora nu parea sa fie niciun alt semn ca in casa locuia cineva.

Politia a declarat ca va investiga cum a ajuns felina - aparent bine-hranita si intr-o stare de sanatate buna - in respectivul loc, scrie Agerpres.



In pofida faptului ca tigrul era relativ calm, acesta a trebuit tranchilizat pentru a putea fi scos in siguranta din casa.

Animalul - care a primit numele Tyson, dupa un personaj din filmul "The Hangover" - va fi transferat intr-un sanctuar dintr-o alta parte a Texasului - desi locatia exacta unde a fost gasit acesta nu a fost facuta publica.

Tigrii sunt originari din Asia de Sud si de Sud-Est si in estul Rusiei si doar 4.000 de exemplare mai traiesc azi in salbaticie, potrivit estimarilor WWF.