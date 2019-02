In imaginile inregistrate cu ajutorul camerelor de supraveghere se poate vedea cum William Trotter, in varsta de 37 de ani, avand capul acoperit cu o gluga, a patruns in restaurantul din Sunderland de unde a furat banii din casa de marcat lasand in urma sa dare de sange.

Cateva minute mai tarziu, el s-a intors la locul faptei si a incercat sa stearga urmele, apoi a luat o sticla de suc din frigider si a imprastiat lichidul pe jos, scrie Agerpres.



Spargerea a avut loc la primele ore ale zilei de 17 decembrie, iar politistii care au fost chemati la cateva ore de la eveniment au descoperit imediat prezenta picaturilor de sange pe o cutie de carton. Acestea au fost supuse analizelor ADN si astfel s-a descoperit identitatea lui Trotter, care isi insusise circa 100 de lire din casa de marcat.



Potrivit politiei din Northumbria, barbatul care a comparut la 4 februarie in fata instantei la tribunalul din Newcastle si-a recunoscut faptele si urmeaza sa ii fie adusa la cunostinta pedeapsa.

''Deloc surprinzator, amploarea infractiunii comisa de el nu a putut fi stearsa prin stropirea cu pepsi, iar el urmeaza sa suporte acum consecintele actiunilor sale egoiste'', a declarat Stuart Havery din cadrul departamentului de politie din Northumbria.