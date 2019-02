Inregistrarea video cu incidentul in care fetita, al carei nume nu a fost dat publicitatii, a cazut accidental in spatiul inchis din Baza de cercetare a ursilor panda gigant din Chengdu, provincia Sichuan, a fost intens distribuita in media de socializare din China.

Fetita s-a catarat pe un perete pentru a avea vizibilitate mai buna, insa a alunecat in zona imprejmuita dedicata ursilor panda, conform China Daily.

In mai putin de un minut, exemplarele curioase de panda s-au indreptat catre locul in care a cazut fetita si s-au oprit la mica distanta de ea.

In inregistrarea video pot fi auzite tipetele panicate ale vizitatorilor parcului in momentul in care animalele se apropie de copil.

Mai multi ingrijitori ai parcului pot fi vazuti incercand sa o ajute pe fetita, la inceput cu ajutorul unei prajini din bambus, utilizata in mod obisnuit la curatenie. Copilul se intinde spre aceasta in timp ce un urs panda se misca la doar cativa metri de ea, insa nu se poate inalta.

Disperat, un barbat se lasa in jos pe peretele cu inaltimea de doi metri in timp ce este tinut de picioare de alte persoane si se intinde catre mana fetitei reusind sa o aduca sus in siguranta, scrie Agerpres.

Potrivit China Daily, salvatorul fetitei este Liu Guihua, ghid in cadrul parcului zoologic, intens laudat pentru gestul sau dupa ce inregistrarea video a devenit virala.

Fetita a ajuns inapoi la parintii sai si a fost dusa la o clinica medicala din cadrul centrului in vederea unei consultatii. Ulterior, angajatii centrului au decis sa o predea unui spital local pentru investigatii amanuntite.

In urma incidentului, centrul din Chengdu a avertizat ca ursii panda nu sunt atat de prietenosi si de docili cum par si a sfatuit publicul sa pastreze distanta fata de aceste animale.

In anul 2008, un ingrijitor a suferit rani grave la un picior dupa ce a fost atacat de un urs panda in centrul Ocean Park din Hong Kong.

In 2016, un vizitator care a intrat in cusca ursilor panda din Nanchang Zoo, in provincia Jiangxi, si a lovit unul dintre animale pentru a-l trezi a fost atacat de acesta si muscat de picior. Potrivit imaginilor inregistrate de camerele de supraveghere, barbatul care a fost trantit la pamant a reusit sa se elibereze si sa fuga. Autoritatile din Jiangxi au avertizat ulterior publicul ca ''desi exemplarele panda gigant par dragute, pot fi foarte agresive''.