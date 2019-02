In urma incendiului, blocul de locuinte a fost grav avariat, iar doi locatari au suferit rani usoare.

Dupa ce au vizionat imaginile inregistrate de camera de supraveghere, investigatorii au descoperit ca un caine s-a aflat la locul accidentului in momentul in care a izbucnit incendiul.

Cainele, care traieste intr-un apartament de la parterul cladirii, a fost observat in inregistrarile video ducand in bot un obiect despre care politistii suspecteaza ca era o bricheta. Patrupedul s-a asezat apoi pe o canapea aflata in curte si s-a jucat cu obiectul pana cand in zona botului sau s-a declansat o scanteie. Cainele s-a uitat la flacari si a inceput sa latre, scrie Agerpres.

Incendiul s-a raspandit rapid in restul cladirii.

Politia si pompierii s-au grabit sa intervina, iar locatarii au fost evacuati.

Autoritatile au precizat ca animalul a supravietuit. ''Este viu si este in continuare pus pe sotii'', a declarat un purtator de cuvant al politiei.