Tara, precum si data acestui al doilea summit istoric, dupa cel care avut loc in iunie la Singapore, erau deja cunoscute, dar nu si localitatea exacta, scrie Agerpres.

"Sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim si sa facem sa avanseze cauza pacii!", a scris pe Twitter presedintele Statelor Unite.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!