Gena, numita ''p53'', produce o proteina care determina celulele anormale sa se autodistruga inainte de a deveni maligne. Mutatiile acestei gene nu indeplinesc aceasta functie in mod corespunzator.

Aproximativ o jumatate dintre cancere prezinta o gena p53 mutanta, aceasta fiind cea mai frecventa gena cu mutatii intalnita in neoplazii. Ca urmare, restabilirea functiei normale a acesteia a reprezentat o tinta importanta in cadrul eforturilor de dezvoltare a medicamentelor. Insa, in anumite cazuri, restabilirea functiei normale ar putea determina dezvoltarea tumorii. Asadar, cunoasterea efectelor acestor medicamente asupra unui anumit tip de cancer este vitala.



Studiul demonstreaza un punct de vedere pe care oncologii l-au avansat in urma cu mult timp: cancerul nu este o singura afectiune.

Ceea ce numim "cancer" este de fapt un ansamblu format din sute de boli genetice, ce au in comun anumite caracteristici si, pe masura ce se afla mai multe informatii despre diferentele dintre cancere, necesitatea tratamentului personalizat devine din ce in ce mai evidenta, scrie Agerpres.

Rezultatele echipei de cercetatori condusa de Yang Xu s-au bazat pe studii efectuate pe pacienti umani, dar si pe analize realizate pe soareci.

Studiul a fost publicat in jurnalul stiintific Cancer Cell.

Xu si colegii sai au descoperit ca restabilirea functiei normale a genei p53 prezenta in celulele canceroase mutante din tumorile hepatice imbunatateste metabolismul acestora, stimuland in mod indirect celulele sa faca trecerea catre un proces numit glicoliza, ce implica utilizarea intensa a glucozei ca sursa de energie.

In mod normal, celulele utilizeaza un proces mult mai eficient din punct de vedere energetic, dar care este insa limitat de existenta oxigenului. Numit fosforilare oxidativa, acesta are loc in mitocondrii, organite citoplasmatice prezente in celule care asigura mare parte din energia necesara corpului.

Aceasta trecere la glicoliza, numita efectul Warburg, a fost recunoscuta de decenii drept o caracteristica a cancerului.



Asadar, in cazul tumorilor hepatice, promovarea functiei p53 va induce aceasta schimbare metabolica, stimuland cancerul.