"Joshua este un copil dragut care doarme intimpul unui discurs foarte lung si foarte plictisitor. Este el cea mai buna persoana care sa poarte numele de familie Trump? Foarte probabil", scris pe Twitter scriitoarea americana Molly Jong-Fast, potrivit Digi24.

Melania Trump l-a invitat - simbol contra simbol - pe baiatul in varsta de 11 ani, hartuit luni de zile la scoala din cauza numelui sau de familie, sa asite la alocutiunea solemna a sotului sau in Congresul reunit marti seara. Este vorba despre o onoare rezervata celor mai distinsi reprezentanti ai societatii civile americane.

Discursul a inceput dupa ora locala 21.00 si a durat o ora si jumatate, ora tarzie fiind explicatia epuizarii tanarului.



Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl