Campania "Million Dollar Vegan" a fost initiata de activistii vegani Matthew Glover si Jane Land si este promovata de Genesis Butler, o adolescenta de 12 ani din California, care a dezvaluit pe contul ei de Twitter ca este vegana si activista pentru drepturile animalelor.

"Ii cerem papei Francisc sa ne ajute sa protejam planeta implicandu-se pentru a atrage atentia asupra impactului devastator pe care il are cresterea animalelor asupra mediului", a afirmat Genesis Butler intr-un mesaj video publicat pe site-ul campaniei.

Acceptand sa devina vegan pe durata Postului Pastelui, papa Francisc "ar conduce plutonul oamenilor care militeaza pentru o planeta mai sustenabila", a adaugat tanara din California. "Fiti alaturi de noi si luptati impotriva modificarilor climatice printr-o schimbare a dietei", a mai spus ea.

Postul Pastelui este o perioada de penitenta care marcheaza cele sase saptamani ce preced Pastele, una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul crestin. In acest an, Postul Pastelui catolic va debuta pe 6 martie, iar Pastele catolic va fi celebrat pe 21 aprilie.

"Daca Sanctitatea Sa se angajeaza sa raspunda provocarii Postului vegan, campania Million Dollar Vegan va oferi, in semn de gratitudine, o donatie de 1 milion de dolari in beneficiul unor asociatii de caritate alese de catre papa", precizeaza un comunicat al organizatorilor campaniei, citat de AFP.

Intr-o scrisoare publica, Genesis Butler s-a referit si la invataturile pro-mediu din "Laudatio Si", o enciclica a papei Francisc despre modificarile climatice, si a spus ca ar fi incantata sa se intalneasca cu suveranul pontif.

Initiativa, sprijinita de mai multe celebritati

Initiativa Million Dollar Vegan este sprijinita de numeroase celebritati, precum muzicienii Paul McCartney si Moby si actorii Woody Harelson, Brigitte Bardot si Joaquin Phoenix, scrie Agerpres

Donatia de 1 milion de dolari este asigurata de Blue Horizon International Foundation, divizia de caritate a unei companii medicale americane care este specializata in cercetari bazate pe celule stem.

Potrivit AFP, si alte campanii de acest tip - precum "Meatless Monday" ("Lunea fara carne") - au aparut in ultimii 20 de ani in zeci de tari ale lumii, insa numarul lor a crescut considerabil in ultima vreme, in contextul ingrijorarilor legate de modificarile climatice.