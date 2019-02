Incidentul a avut loc intr-un parc montan din Colorado, reprezentantii Colorado Parks and Wildlife sustinand ca barbatul s-a ales cu rani serioase in urma atacului.

In momentul in care a auzit un zgomot din spate, barbatul s-ar fi intors tocmai cand puma sarea spre el, au mai spus tot oficialii parcului.

Barbatul "a mentionat ca a auzit ceva in spatele lui si a fost atacat de o puma cand se intorcea sa vada ce se intampla. Puma a sarit la alergator, i-a muscat fata si incheietura. A putut sa se lupte cu el si sa se elibereze din stransoarea animalului, ucigand puma in legitima aparare”, se arata intr-un comunicat oficial.

Dupa atac, barbatul a reusit sa se deplaseze singur pentru a solicita ajutor.

Se pare ca ranile de la fata, incheietura, picioare si spate sunt serioase, dar nu ii pun viata in pericol victimei, scrie hotnews.ro.

S-a stabilit ca, in cazul pumei, cauza decesului a fost sufocarea.



After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack.