"Ministrul Justitiei din Romania a promis sa faca tot ce-i sta in putinta pentru a bloca accesul candidatului laudat al tarii sale la functia de procuror european", se arata in articolul publicat de The Guardian.

Publicatia britanica noteaza ca fosta sefa a DNA si-a castigat reputatia de tar al anticoruptiei in Romania pentru incercarile ei indraznete de a inlatura acest flagel intr-unul statele cel mai corupte din Uniunea Europeana, noteaza ziare.com.

De asemenea, se aminteste ca Toader se opune numirii lui Kovesi la Parchetul European, relatand ce a declarat ministrul pentru stiripesurse.ro: "Cred ca membrii Comisiei de selectie nu cunosc abuzurile comise de catre Laura Codruta Kovesi in detrimentul cetatenilor, in detrimentul statului de drept. In Franta sau in Germania, un procuror nu ar putea sa comita atatea abuzuri, pentru ca ar fi eliberat din sistemul judiciar. Chiar daca in zilele de joi si vineri vom avea un Consiliu informal JAI, la care vor participa majoritatea ministrilor de justitie din statele membre ale UE, maine dimineata voi trimite decizia CCR privind demiterea din functie, fiecarui ministru de justitie", a spus Toader.

Comentariile lui Toader pun in lumina reflectoarelor coruptia generalizata din tara sa, mai arata publicatia, care aminteste si de faptul ca Romania a fost averizata de Comisia Europeana anul trecut ca lupta impotriva coruptiei a facut pasi inapoi, din pricina presiunii asupra DNA puse de politic.