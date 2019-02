Aflat la Atena pentru a marca Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului, Andriukaitis a fost rugat intr-un interviu aparut marti in cotidianul Kathimerini sa comenteze o fotografie in care ministrul adjunct al sanatatii din Grecia, Pavlos Polakis, este surprins fumand in timpul unei conferinte de presa.

El a fost de asemenea rugat sa comenteze si o inregistrare video, transmisa in aceasta saptamana, in care Polakis, care este de profesie chirurg, este aratat cu o tigara in mana dansand intr-un club, scrie Agerpres.

"Este rusinos! Este rusinos! Acest om nu stie nimic despre sanatate", a spus Andriukaitis, citat de Kathimerini.



"Este decizia fiecaruia daca fumeaza sau nu. Dar cand acest lucru se intampla intr-un spatiu public, este o incalcare a drepturilor omului, deoarece cei din jurul sau au dreptul sa respire aer curat", a mai declarat el.

"Astazi am facut o vizita la Ministerul Sanatatii grec si mirosea a fum de tigara", a adaugat oficialul european.

Pavlos Polakis a devenit ministru adjunct al sanatatii in 2015.

Grecia, care are cea mai mare rata de fumatori din UE, interzice fumatul in spatii inchise precum spitale, scoli, aeroporturi si statii de autobuz, iar restaurantele si barurile trebuie sa stabileasca locuri pentru fumatori si locuri pentru nefumatori.

Rugat sa comenteze afirmatiile lui Andriukaitis, un oficial al Ministerului Sanatatii de la Atena a declarat pentru Reuters ca "ministrul respecta reglementarile antifumat ale UE si ale Greciei".

Facand referire la inregistrarea in care Polakis este surprins fumand si dansand, oficialul a spus ca era vorba de "un moment privat al ministrului, un moment de relaxare, iar cineva l-a inregistrat".

In Grecia rata fumatului este de 37%, peste media de 26% din UE, a spus Andriukaitis intr-un discurs sustinut luni la Atena.