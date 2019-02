Deputatul Ed Vaizey, fost ministru pentru industria digitala, a afirmat intr-un interviu acordat revistei Building Design ca palatul Westminster ar trebui "inchis" pentru a fi transformat in "cladire de patrimoniu si hotel de lux", iar legislativul mutat intr-un complex modern, nou construit la Birmingham - al doilea mare oras al Angliei, la 200 km de Londra.

Propunerea sa vine in contextul in care legislatorii britanici, atat din Camera Comunelor, cat si din Camera Lorzilor, ar urma sa isi mute, temporar, activitatea in alta parte, in vederea unei ample operatiuni de renovare care va avea loc la Westminster, estimata la 3,5-4 miliarde de lire si considerata cea mai mare din istoria sa.

Aripa cea mai veche a palatului, Westminster Hall, are peste 900 de ani, restul complexului fiind reconstruit in secolul al XIX-lea, dupa ce cladirile medievale ale parlamentului au fost distruse intr-un incendiu, scrie Agerpres.