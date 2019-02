Numerosi cubanezi au postat pe retelele de socializare imagini ale caderii acestui meteorit, eveniment produs la ora locala 14:00 (17:00 GMT) si insotit de un flash puternic de lumina. Jurnalisti de la televiziunea locala Telepinar au publicat fotografii cu fragmente de roca negre, de marimea unui pumn, cazute in localitatea turistica Vinales.

Surprinsi, localnicii au iesit pe strazi. Conform autoritatilor locale, nu s-au inregistrat victime.

Only in Cuba does an apparent meteorite crash and you happen to know the person who’s house was hit. pic.twitter.com/jYhAnBLUy0