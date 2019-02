Uttar Pradesh, condus de partidul nationalist hindus BJP si avand drept lider un calugar, se numara printre statele care au interzis omorarea vacilor - animal sacru in hinduism.

Prin urmare, statul se confrunta cu problema vacilor varstnice care nu mai dau lapte si sunt abandonate de fermierii care nu isi mai permit sa le hraneasca.

In urma sesizarilor repetate care reclama prezenta vacilor fara stapan ce hoinaresc pe strazi in mediul rural si produc pagube recoltelor, guvernul a fost nevoit sa caute solutii.

Patru oameni au murit in timp ce isi aparau recoltele de taurii fara stapan

Potrivit Indian Express , doar in ziua de luni, patru fermieri au decedat in urma unor incidente distincte produse pe teritoriul acestui stat in timp ce incercau sa isi protejeze bunurile in fata taurilor fara stapan.

In cadrul unui ordin de 23 de pagini emis de departamentul pentru gestionarea animalelor din Uttar Pradesh se recomanda autoritatilor districtuale sa inceapa monitorizarea cirezilor de vite si sa utilizeze tehnologia de identificare prin radiofrecventa (RFID) pentru a urmari deplasarea acestora.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

De asemenea, documentul mentioneaza necesitatea suplimentarii adaposturilor pentru vite amenajate pe proprietatile guvernamentale si a crearii in cadrul acestora a unor zone in care fermierii pot lasa reziduurile agricole pe post de nutret.

Documentul recomanda si inasprirea sanctiunilor aplicate fermierilor care isi abandoneaza vacile.

Desi consumul carnii de vita este tolerat in unele state din India, omorarea acestor animale este criticata de hindusi, care reprezinta circa 85% din populatie. Uttar Pradesh este statul indian in care au avut loc cele mai multe incidente violente provocate de conflicte iscate de prezenta vacilor.