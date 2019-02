Turistii au observat, joi, bucati uriase de gheata care pluteau la baza cascadei si s-au grabit sa imortalizeze momentul. Imaginile sunt spectaculoase, mai ales ca apa continua ca curga sub stratul gros de gheata si zapada, noteaza si Digi24.

Un alt efect impreionant este dat de faptul ca temperatura apei este mai ridicata decat cea a aerului, ceea ce duce la creeaza aburi care ridica in atmosfera si dau impresia ca Niagara fierbe,

Potrivit autoritatilor americane care se ocupa de administrarea cascadei, aceasta ingheata in fiecare an, insa stratul de gheata si cat de mult se extinde acesta depinde de temperaturi, care la mijlocul acestei saptamani au fost neobisnuit de scazute.

Morning temperatures at Niagara Falls, on the Canadian border with the United States, reached -30 Celsius (-30 Fahrenheit), down to -30 Celsius (-50 Fahrenheit) with the wind chill pic.twitter.com/z8KNWhaaAq