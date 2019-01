In Chicago, localnicii au surprins imagini incredibile, in care baloanele de sapun ingheata instantaneu la temperaturile de afara si se sparg.

De asemenea, un alt localnic din Chicago, a vrut sa vada ce se intampla daca arunci in aer apa fiarta, asa ca a filmat experimentul si l-a postat pe Youtube. Rezultatul: zapada instant.



This is what happens to bubbles in #Chiberia #PolarVotex2019 #Chicago pic.twitter.com/5RjMPX9ai5