Pattanadej Homhuan, un student in varsta de 21 de ani din orasului Chiang Mai (nord), se afla in capitala Thailandei pentru a participa la un turneu de Arena of Valor (RoV), un popular joc multiplayer online.

Pattanadej a mers marti pe balconul camerei sale de la primul etaj al hotelului unde era cazat pentru a juca jocul, dupa ce s-a intors de la un meci, scrie Agerpres.

Prietenii studentului au povestit ca au sesizat, la un moment dat, ca personajul din joc al lui Pattanadej nu s-a mai miscat, asa ca au iesit pe balcon pentru a verifica ce se intampla si l-au vazut cazut la pamant, cu telefonul alaturi de el.

Tanarul a supravietuit initial caderii, insa a decedat mai tarziu din cauza leziunilor suferite.