Yuta Shinohara, un barbat din Japonia, a declarat ca a avut o relatie cu un gandac de bucatarie caruia i-a pus numele Lisa. Shinohara a povestit pentru canalul de Youtube Asia Boss ca a cumparat gandacul din Africa.

"Am fost complet seriosi. Nicio fata nu mi se parea atat de atractiva ca Lisa. A fost prima mea iubire. Mi-am imaginat ca aveam relatii sexuale cu ea, pentru ca o placeam cu adevarat. Stiu ca pare imposibil, dar imi imaginam o lume in care gandacii sa devina supradimensionati sau eu sa devin mic. Poate ca a fost in capul meu, din moment ce m-am atasat de ea de-a lungul timpului. Dar incepusem sa simt ca noi doi comunicam", a spus tanarul, potrivit publicatiei Metro, citata de stirileprotv.ro.

Pentru ca relatia lor sa dureze pentru totdeauna, barbatul a decis sa isi manance "jumatatea".

Yuta Shinohara este cunoscator al speciilor de gandaci si si-a castigat reputatia, la nivel local, pentru ca gateste preparate cu gandaci. Totodata, el a organizat mai multe evenimente la care s-au servit cocktailuri cu gandaci si ramen cu greieri.