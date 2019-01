''Parintele Geissler a decis sa faca acest pas pentru a limita pagubele deja create Congregatiei si comunitatii sale'', a anuntat Congregatia pentru Doctrina Credintei, printr-un comunicat.

Preotul a demisionat luni, a precizat departamentul.



''El sustine ca acuzatia care i-a fost adusa este neadevarata, si solicita continuarea procesului canonic deja initiat. De asemenea, isi rezerva dreptul unei posibile actiuni civile in instanta'', se arata in comunicat.

Doris Wagner, fosta calugarita de origine germana, a denuntat comportamentul lui Geissler in cadrul unui eveniment organizat la Roma in luna noiembrie, cand a discutat cu alte femei, victime ale abuzurilor sexuale ale membrilor clerului. Initial, ea nu a facut public numele preotului, insa a devoalat ulterior identitatea lui, in interviurile acordate presei, scrie Agerpres.

''Mi-a spus cat de mult ma iubeste, ca stia ca eu il iubeam si ca, desi nu avem dreptul la casatorie, exista alte modalitati'', a declarat Wagner pentru National Catholic Reporter.

''El a incercat sa ma tina si sa ma sarute, dar am fugit din confesional'', a adaugat femeia.