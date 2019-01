Jerry si Marge Selbee au fost proprietarii unui magazin din Michigan, inainte de a iesi la pensie. Totusi, ei nu "retras din activitate", avand in vedere ca ei au avit castiguri consoderabile, dupa ce au castigat in repetate randuri la loto. In total, au castigat 26 milioane de dolari in doar 6 ani.

Barbatul, care terminase Facultatea de Matematica, an analizat in anul 2013 brosura unui nou tip de loterie, Winfall. Sistemul acestei loterii prevedea ca in cazul in care nimeni nu castiga jackpot-ul de 5 milioane de dolari, banii ar urma sa fie impartit intre jucatorii care au ghicit 5, 4 sau 3 numere.

Dupa anuntul oficialilor loteriei ca nimeni nu a castigat premiul cel mare, Jerry a cumparat mii de bilete, scrie digi24.ro.

"M-am gandit ca daca as lua bilete de 1.100 dolari, matematic as avea cel putin 1 bilet cu patru numere castigatoare, care valoreaza 1.000 de dolari. As fi avut apoi si alte 18-19 bilete cu trei numere castigatoare, fiecare in valoare de 50 de dolari. Deci as avea un castig total de 1.900 de dolari", a povestit barbatul.

Initial, teoria sa a fost testata dupa achizitionarea unor bilete in valoare de 3.600 de dolari. Castigul a fost de 6.300 de dolari. A doua investitie a fost de 8.000 de dolari, castigul fiind dublu.

Dupa inchiderea loteriei Winfall din pricina pierderilor, sotii au inceput sa joace la loterie in alte state.

"Este doar aritmetica simpla. Ce mi s-a parut remarcabil este ca nimeni nu s-a prins de asta", a subliniat barbatul.

Cel mai mare castig a fost de 853.000 de dolari, dupa o investitie de 515.000 de dolari.