''Pentru a intelege drama avortului trebuie sa te afli intr-un confesional; (este) teribil'', le-a spus Papa jurnalistilor in timpul zborului de intoarcere dupa o vizita de sase zile in Panama.

''In confesional trebuie sa oferi consolare, nu pedeapsa'', a adaugat suveranul pontif.

Daca o femeie este chinuita de decizia unui avort, ar trebuie sa ii 'vorbeasca' copilului nenascut si 'sa ii cante cantecul de leagan pe care nu i l-a putut canta' deoarece copilul ''este in Rai'', a spus Papa.

''Acolo gasesti o cale de reconciliere intre mama si copilul (avortat). Pentru ca Dumnezeu a iertat deja. Dumnezeu iarta intotdeauna'', a adaugat suveranul pontif.

In timpul calatoriei in Panama, Papa a sustinut o slujba in timpul careia un tanar a denuntat avortul pe care l-a numit un act de o ''cruzime teribila'' si s-a rugat pentru ca legile din toata lumea privind avortul sa fie ''definitiv sterse'', noteaza DPA.

Papa Francisc, considerat mult mai liberal in comparatie cu predecesorii sai

El si-a exprimat opinia ca Biserica Catolica ar trebui sa se concentreze mai putin pe impunerea doctrinei si mai mult pe incercarea de a ajunge la cei care se indeparteaza de aceasta. Spre exemplu, suveranul pontif a facilitat demersul femeilor de a primi iertarea dupa avort oferind tuturor preotilor - nu doar episcopilor - dreptul de a apleca urechea la astfel de cazuri si de a oferi iertarea.

Totusi, Papa Francisc nu a schimbat invataturile fundamentale legate de planificarea familiala. In luna octombrie, suveranul pontif a comparat practica avortului cu faptul de a apela la "un asasin platit"., a spus suveranul pontif in cadrul unei predici consacrate poruncii biblice "sa nu ucizi". Cu un an inainte, Papa a comparat avortul in situatiile in care fatul are o deficienta cu eugenismul facut cu "manusi albe", asemenea celui practicat de "nazisti", scrie Agerpres

Papa Francisc a plecat duminica din Panama la incheierea celei de-a 34-a editii a Zilei Mondiale a Tineretului (ZMT) in care a lansat un apel crestinilor sa evite etichetarile, iar episcopilor latino-americani sa fie mai aproape de suferintele oamenilor din aceasta regiune, afectata de violenta si de saracie.

In perioada in care s-a aflat in aceasta tara din America Centrala Papa a sustinut zeci de discursuri in fata a sute de mii de persoane, la care au participat functionari ai guvernului, diplomati si episcopi si a efectuat vizite la un centru de detentie pentru minori si la un centru destinat bolnavilor de SIDA. Cu prilejul actualei editii ZMT, Papa Francisc a lansat un apel tinerilor sa fie constienti de mediul inconjurator sa aiba grija de cei nevoiasi si sa lupte impotriva coruptiei.