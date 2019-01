Structura, cu o portiune principala de 1.200 de metri si o lungime de 2.000 metri, va fi "parte esentiala" a infrastructurii autostrazii care leaga Sichuan, Guizhou si Delta Raului Perlelor, din sudul tarii.

Dupa terminarea constructiei la sfarsitul acestui an, ruta dintre comitatele Gulin (Sichuan) si Xishui (Ghizou) se va scurta cu doua ore, potrivit televiziunii chineze, scrie Agerpres.

Acest pod suspendat se va adauga astfel celui mare mare pod din lume, Beipanjiang, care se ridica la 565 de metri deasupra raului Nizhu si care face legatura intre provinciile Yunnan si Guizhou din sudul tarii.

Beipanjiang, inaugurat la sfarsitul anului 2016, este un pod care se intinde pe cea mai mare distanta verticala intre platforma si suprafata terestra sau acvatica inferioara, avand o inaltime echivaland cu o cladire de 200 de etaje.

Podul are o lungime de 1.341 de metri si a costat un miliard de yuani (144 milioane de dolari, 138 milioane de euro). Lucrarile de constructie, la care au participat peste 1.000 de persoane, au inceput in 2013 si s-au incheiat in septembrie 2016.