Precedentul bilant era de cinci morti. "Corpurile a doua persoane date disparute au fost gasite", a comunicat salvamontul italian pe Twitter.

Doua persoane au fost spitalizate. Accidentul, care a avut loc in apropiere de ghetarul Rutor, in Valea Aosta, la circa 80 km nord-vest de Torino, s-a produs imediat dupa decolarea elicopterului, in momentul in care avionul ateriza, potrivit informatiilor aparute in presa italiana.

Plane crashes into helicopter mid-air over Italian Alps https://t.co/Wa7HGo79xy pic.twitter.com/pWy5OliYxY — Indy World (@IndyWorld) January 25, 2019

Elicopterul, pilotat de un italian, transporta cinci germani, un ghid montan si patru schiori, in timp ce avionul, un aparat de zbor francez de tip Jodel, avea trei persoane la bord, potrivit mass-media, scrie Agerpres

Cele sase persoane aflate la bordul elicopterului au murit, precum si unul dintre pasagerii avionului. Un francez si un elvetian care se aflau in avion au fost grav raniti, potrivit aceleiasi surse.