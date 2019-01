Acest ceas simbolic masoara apropierea umanitatii de distrugere totala in urma propriilor sale actiuni nocive. El s-a apropiat in 2018 cu inca 30 de secunde de miezul noptii, momentul similar cu Armagedonul, in contextul ingrijorarilor tot mai mari legate de armele nucleare si schimbarea climatica.



Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), o organizatie formata din oameni de stiinta si experti care evalueaza progresul stiintific dar si riscurile care planeaza asupra umanitatii, a anuntat joi ca "ora" pe Ceasul Apocalipsei din acest an va ramane aceeasi ca anul trecut.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Limbile ceasului au mai fost atat de aproape de miezul noptii doar in 1953, dupa testele bombei cu hidrogen efectuate atat de SUA, cat si de URSS, ceea ce a dat atunci startul unei curse a inarmarii nucleare. In 2018, ora Ceasului Apocalipsei a fost menita sa reflecte esecul eforturilor globale de a reduce dependenta de armele nucleare si riscul utilizarii acestora, precum si cresterea numarului de amenintari legate de folosirea armelor atomice, dar si reactia globala insuficienta pentru combaterea impactului incalzirii globale. Aceste riscuri sunt inca prezente, conform BAS, motiv pentru care comisia a hotarat sa nu modifice ora indicata de acest orologiu simbolic, scrie Agerpres.

Ora indicata, neschimbata din 2018

, a declarat Rachel Bronson, presedinte si CEO al BAS.

De doua ori pe an expertii din cadrul BAS evalueaza evenimentele si amenintarile existente la scara globala si decid daca trebuie modificata ora indicata de Ceasul Apocalipsei si in ce sens trebuie mutate limbile acestui orologiu (daca trebuie sau nu mutate). In 2018 ei au ajuns la concluzia ca dubla amenintare a unui razboi nuclear si a incalzirii globale impinge planeta spre distrugere. Aceste doua amenintari contureaza si in 2019 un status quo periculos si instabil botezat de expertii BAS drept "noua anormalitate", conform lui Bronson.

"Cu cat liderii lumii si oamenii de rand continua sa traiasca in aceasta realitate anormala, cu atat este mai probabil sa se intample ceea ce pare de neinchipuit", a comentat si fostul guvernator de California Jerry Brown, presedinte executiv al BAS.

Retorica si tensiunile dintre SUA si Coreea de Nord in problema arsenalelor nucleare au scazut in intensitate din 2017 si pana in prezent, insa la nivel mondial problema armelor nucleare s-a agravat si din cauza instalarii unei "mentalitati de Razboi Rece" care ameninta sa faca inutile decenii de eforturi pentru micsorarea riscului izbucnirii unui razboi nuclear, a comentat Sharon Squassoni, membra a BAS si profesor la Universitatea George Washington. In plus, relatiile dintre SUA si Rusia, tarile care impreuna detin 90% din arsenalul nuclear al planetei, raman tensionate, fapt care mareste riscul de conflict nuclear.

Schimbarile climatice, "profund ingrijoratoare"

In ceea ce priveste schimbarile climatice, evolutiile din cursul ultimului an sunt "profund ingrijoratoare", conform membrului BAS Susan Solomon, profesor de studii de mediu la Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT). In special in ceea ce priveste Washingtonul, esecul de a micsora emisiile de dioxid de carbon si alocarea de resurse pentru dezvoltarea infrastructurii pe baza de combustibili fosili reprezinta un act de "neglijenta grava", a mai punctat Susan Solomon.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Ora aratata de Ceasul Apocalipsei este stabilita de Comitetul pentru stiinta si securitate al BAS, un grup de oameni de stiinta si alti experti in tehnologie nucleara si stiinte climatice. Ei se reunesc de doua ori pe an pentru a discuta despre evenimente de importanta globala si despre cum ar putea ele afecta Ceasul Apocalipsei. Ei se consulta apoi cu alti colegi si cu Consiliul sponsorilor BAS, care include 15 laureati ai premiului Nobel, inainte de a lua decizii privind schimbarea "orei".

Din 2015, Ceasul Apocalipsei a fost actualizat o data pe an, dar nu s-a intamplat mereu asa, scrie Live Science. Dupa ce acest orologiu a fost introdus in 1947 - ca ilustrare pe coperta revistei BAS, ora indicata fiind 7 minute inainte de miezul noptii - a fost modificat de 23 de ori, actualizarile din urmatoarele decenii depinzand de evenimentele din lume si de nivelurile de amenintare. Uneori au trecut chiar ani fara ca ceasul sa fie modificat, potrivit calendarului BAS.

Actualizarile au fost mai frecvente in anii '60, cand Razboiul Rece dintre SUA si Uniunea Sovietica au inflamat tensiunile globale si au provocat temeri de atacuri nucleare. Deceniul s-a incheiat insa cu ceasul la 10 minute pana la miezul noptii in 1969, dupa ce liderii mondiali au semnat in 1968 un tratat pentru colaborarea in dezvoltarea energiei nucleare fara a produce noi arme nucleare.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Numarul actualizarilor Doomsday Clock a crescut din nou in anii '80, reflectand deteriorarea relatiilor dintre SUA si URSS. Apoi, in 1991, cand Razboiul Rece s-a incheiat in sfarsit iar SUA si Rusia au lansat mai multe initiative de reducere a arsenalelor nucleare, ceasul a facut cel mai mare salt inapoi, oprindu-se la 17 minute inainte de miezul noptii.

Limbile ceasului s-au oprit la doar 3 minute de miezul noptii, in 2015

In ultimii ani insa, limbile ceasului s-au mutat doar inainte iar in 2015 ele s-au oprit la doar 3 minute de miezul noptii. In 2016 nu a existat nicio schimbare, dar in 2017 Ceasul Apocalipsei a avansat cu 30 de secunde, apropiindu-se la doua minute si jumatate de miezul noptii. In 2018 el a fost dat inainte cu inca 30 de secunde, ajungand la 2 minute distanta de miezul noptii.

Desi au trecut 70 de ani de la aparitia Doomsday Clock, amenintarile globale din partea armelor nucleare si schimbarii climatice sunt inca iminente. Totusi, desi actiunea umana este cea responsabila pentru pericolele globale, tot ea poate schimba si cursul viitorului. Schimbarile in curs la Ceasul Apocalipsei nu sunt doar un avertisment privind o situatie teribila, ci si un apel la actiune pentru a contura o cale mai sigura si mai sustenabila pentru noi toti.