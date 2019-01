Oamenii de stiinta care au efectuat studiul publicat in jurnalul Nature Communications au analizat modul in care era distribuita grasimea corporala in cazul a aproape 360.000 de participanti voluntari.

Stim ca femeile si barbatii au tendinta de a depozita grasime in mod diferit - femeile au capacitatea de a stoca mult mai usor grasimea pe solduri si picioare, in timp ce barbatii tind sa acumuleze tesut adipos in special in zona abdomenului'', a notat unul dintre autorii cercetarii, doctor Mathias Rask-Andersen.



''Acest lucru a fost pus pe seama efectelor hormonilor sexuali, precum estrogenul. Insa, mecanismele moleculare care controleaza acest fenomen sunt in general necunoscute'', a precizat cercetatorul de la Universitatea Uppsala citat pe site-ul universitatii

Oamenii de stiinta au utilizat date incluse in UK Biobank, un studiu de amploare ce cuprinde o jumatate de milion de participanti din Marea Britanie. Cercetatorii au prelevat mostre de sange de la participanti in vederea genotiparii, iar distributia grasimii a fost masurata cu ajutorul impedantei.

Milioane de variante genetice din genom au fost testate pentru a analiza asocierea dintre acestea si modul de distribuire a tesutului adipos in zona bratelor, picioarelor sau a zonei mediane, iar echipa de cercetatori a identificat aproape o suta de gene care afecteaza localizarea tesutului adipos in diferite compartimente ale corpului uman, scrie Agerpres.

Cercetatorii au analizat, de asemenea, diferentele dintre sexe. ''Am fost uimiti de numarul mare de efecte genetice mai pregnante la femei, sau care erau prezente doar la acestea. La o examinare mai atenta, s-a descoperit ca mai multe gene asociate codificau diferite proteine care modeleaza in mod activ matricea extracelulara, ce constituie structura de sustinere din jurul celulelor'', a explicat responsabila grupului de cercetatori, Asa Johansson.

Concluziile sugereaza ca remodelarea matricei extracelulare reprezinta unul dintre mecanismele care genereaza diferentele in distributia grasimii corporale. Grasimea depozitata in zona mediana a corpului a fost asociata anterior cu cresterea riscului de imbolnavire.

Barbatii acumuleaza o cantitate mai mare de grasime abdominala in comparatie cu femeile

Acest lucru poate explica prevalenta crescuta a bolilor cardiovasculare observata la persoanele de sex masculin.

Mai mult, studiile epidemiologice au demonstrat ca, in cazul femeilor, capacitatea de a stoca tesut adipos in zona soldurilor si a picioarelor le ofera acestora o anumita protectie impotriva bolilor cardiovasculare.

Rezultatul studiului ar putea conduce la dezvoltarea unor noi interventii pentru reducerea riscului de a dezvolta boli cardiovasculare, se mentioneaza pe site-ul universitatii.

''Sistemele biologice pe care le subliniem in studiul nostru au potentialul de a fi utilizate ca puncte de interventie pentru noi medicamente ce vizeaza imbunatatirea distributiei grasimii corporale si reducerea riscului de imbolnavire'', a subliniat Mathias Rask-Andersen.