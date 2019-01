''Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in Uniunea Europeana'', a subliniat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

''In conditiile in care lucratorii mobili (straini, n.red.) cotizeaza la un sistem de securitate sociala in aceeasi maniera ca lucratorii locali, ei trebuie sa perceapa prestatii identice, chiar si atunci cand copiii lor traiesc in strainatate'', a subliniat reprezentanta executivului comunitar.

Legea austriaca privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria a intrat in vigoare la 1 ianuarie. Legea respectiva, elaborata de coalitia guvernamentala de la Viena formata din conservatori si extrema dreapta, moduleaza alocatiile familiale varsate lucratorilor straini in functie de costul vietii din tara unde locuiesc copiii lor.

De exemplu, noul act normativ reduce de la 172 de euro la 85 euro cuantumul prestatiilor lunare varsate de catre Austria pentru un copil roman in varsta de trei ani si la 97 de euro pentru un copil ungar in varsta de trei ani.

Susceptibila sa se aplice unui numar de aproape 150.000 de copii care traiesc in afara Austriei, printre care numerosi romani, aceasta promisiune din campania electorala ar urma sa permita guvernului de la Viena sa economiseasca cel putin 100 de milioane de euro pe an.

Conform normelor aplicate anterior datei de 1 ianuarie 2019, alocatiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale puteau ajunge la suma de 233 de euro pe luna pentru un copil, suma pe care guvernul de la Viena o considera disproportionata in raport cu nivelul preturilor si al salariilor din unele tari vecine.

La 7 ianuarie, CE anuntase ca va analiza legea din Austria privind ajustarea alocatiilor copiilor straini

Ministrul de externe roman Teodor Melescanu declarase pe 6 ianuarie, la Digi24, ca guvernul roman evalueaza posibilitatea de a se adresa CJUE in cazul intrarii in vigoare, in Austria, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului.

Seful diplomatiei romane s-a referit la acest dosar si in 22 ianuarie, la Bruxelles, intr-o intalnire cu jurnalisti romani, dupa ce a prezentat prioritatile Presedintiei romane a Consiliului UE in comisiile pentru dezvoltare (DEVE) si afaceri externe (AFET) ale Parlamentului European.

''Este o chestiune care intereseaza Romania, este o problema care pentru noi este prioritara, la nivelul Uniunii Europene deocamdata se mai discuta. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare: noi consideram ca la nivelul Comisiei Europene ar trebui sa se sesizeze in legatura cu discriminarea care se aplica muncitorilor romani, polonezi, ungari, cehi, slovaci in Austria in conditiile in care acesti muncitori contribuie nu numai la dezvoltarea si bunastarea Austriei, ci si la hranirea bugetului de stat al Austriei si, in aceste conditii, nu intelegem de ce se poate merge pe o idee de discriminare. Speram foarte mult ca la nivelul Comisiei sa fie adoptata o decizie, sa fie sesizata Curtea de Justitie a UE si daca se va intampla acest lucru vom fi alaturi de Comisia Europeana in aceasta cauza'', a accentuat ministrul roman de externe.