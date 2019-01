La 29 decembrie, victima a dat nastere unui baietel sanatos, al carui ADN a fost legat de cel al suspectului, ceea ce a permis arestarea acestuia, a anuntat politia din Phoenix (Arizona).

Suspectul, Nathan Sutherland, in varsta de 36 de ani, se confrunta cu doua capete de acuzare, de agresiune sexuala si abuz asupra unui adult vulnerabil, a declarat sergentul Tommy Thompson in cadrul unei conferinte de presa.

Nathan Sutherland este "un infirmier inregistrat care era responsabil de ingrijirea victimei la momentul agresiunii sexuale", a explicat sefa politiei din Phoenix, Jeri Williams.

Ea a precizat ca nu a mai vazut un astfel de caz in 30 de ani de cariera.

Citeste si: Ancheta in SUA dupa ce o femeie aflata de 10 ani in stare vegetativa a nascut

Victima, in varsta de 29 de ani, este in coma dupa ce s-a inecat in urma cu peste 10 ani. Ea este spitalizata in centrul Hacienda Healthcare, care ofera ingrijri pentru circa 2.500 de persoane pe an in intreg statul Arizona.

Angajatii centrului nu au remarcat ca victima era insarcinata si nu au alertat decat atunci cand "au auzit-o gemand", a spus o sursa citata de televiziunea locala la inceputul lunii ianuarie, scrie Agerpres.

"Bebelusul, din ceea ce mi s-a spus, este bine", a informat sergentul Thompson. "Nu ne putem alege intotdeauna modul in care venim pe lume, dar ce putem face, ca o comunitate, este sa iubim acest copil", a spus el.

Avocatul familiei victimei a declarat ca bebelusul "s-a nascut in sanul unei familii iubitoare care va avea grija de el", conform New York Times.

"Este un centru in care ar trebui sa te simti in securitate, insa nu s-a intamplat asta cu aceasta persoana", a declarat primarul orasului Phoenix, Thelda Williams, in aceeasi conferinta de presa.

Directorul respectivului centru a demisionat in urma scandalului, conform unui comunicat.