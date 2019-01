Gigi Wu, in varsta de 36 de ani, supranumita "The Bikini Hiker" de catre fani, a folosit sambata un telefon prin satelit pentru a avertiza prietenii ca a cazut intr-o rapa din Parcul National Yushan din Taiwan si a fost grav ranita.

Eforturile echipelor heliopurtate au fost insa zadarnicite de conditiile meteorologice nefavorabile, astfel ca femeia nu a putut fi salvata, salvatorii gasindu-i in cele din urma trupul fara viata luni.

"Conditiile meteorologice din munti nu sunt bune, asa ca am cerut salvatorilor nostri sa mute corpul intr-o locatie unde este mai usor accesul. Cand vremea se va imbunatati, vom trimite un elicopter pentru a-l cobori", a declarat reporterilor Lin Cheng-yi, purtator de cuvant al Departamentului de pompieri din districtul Nantou, adaugand ca salvatorii au avut nevoie de 28 de ore pentru a ajunge la corpul femeii.

Potrivit autoritatilor, victima le-a spus prietenilor ca a cazut de la o inaltime de 30 de metri si nu isi mai poate misca partea inferioara a corpului. Gigi Wu este cea mai recenta victima dintr-o serie de aventurieri, celebri pe retelele de socializare, care sfarsesc in mod tragic.

In octombrie 2018, Jurnalul de Medicina de Familie si Ingrijire Primara relata ca, in ultimii ani, circa 260 de persoane au murit in intreaga lume, in timp ce isi faceau selfie-uri, scrie Agerpres.



Excursionista isi crease o baza importanta de fani, postand selfie-uri in care poza imbracata sumar pe varful muntilor. Pana in varf, femeia urca in haine adecvate traseului, apoi se schimba, odata ce ajungea la destinatie.

Intr-un interviu acordat canalului local FTV anul trecut, ea a explicat ca a urcat peste 100 de varfuri in patru ani.

Taiwanul are numerosi munti cu inaltimi de peste 3.000 de metri, unde in timpul iernii, temperaturile scad constant sub zero.