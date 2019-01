Potrivit autoritatilor ruse, accidentul a avut loc in ape neutre, in apropierea stramtorii Kerci.

12 marinari au fost salvati si 5 sunt inca dati disparuti, informeaza Digi24.

Cele doua vase, care navigau sub pavilion tanzanian, aveau echipaje formate din indieni si turci. Se pare ca focul in timpul unui transfer de combustibil, cand pe unul dintre vapoare s-a produs o explozie. Flacarile s-au extins in doar cateva momente.