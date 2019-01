Barbatul a fost arestat dupa ce zborul companiei Scoot a aterizat pe Aeroportul International din Sydney luni seara, a declarat politia federala australiana pentru televiziunea publica ABC.

Avionul companiei aeriene low-cost facea ruta Coasta de Aur (Australia) - Singapore cand doi barbati au inceput o altercatie. Un filmulet facut de calatori si postat online arata un barbat care incearca sa-i puna mana in gat celuilalt, inainte ca echipajul si alti pasageri sa intervina pentru a-i separa.

Un barbat poate fi vazut certandu-se cu un insotitor de zbor, rupandu-si brusc tricoul si atacand apoi o alta persoana.

Mai multi pasageri il prind apoi pe atacator si il imobilizeaza pe culoarul dintre scaune, legandu-i mainile si picioarele.

Un pasager a povestit pentru ABC ca unul dintre barbati bause mult si cam la 20 de minute dupa decolare a devenit agresiv. O purtatoare de cuvant al companiei Scoot a precizat pentru ABC ca barbatul a parut sa se comporte normal in timpul decolarii, apoi a inceput sa deranjeze pasagerii din jur.

In incercarea de a dezamorsa situatia, insotitorii de zbor l-au mutat si nu i-au mai servit alcool, scrie Agerpres.



Potrivit purtatoarei de cuvant, dupa aproximativ doua ore de zbor, barbatul a lovit o persoana, iar cei doi au inceput sa se incaiere, inainte ca pasagerul care a pornit cearta sa poata fi imobilizat.



Pilotul a decis sa se intoarca si sa aterizeze la Sydney. Politia nu a precizat daca barbatul certaret va fi sau nu pus sub acuzare pentru comportamentul sau.



Fist fight on a flight from Australia to Singapore forces the plane to land | Newshub https://t.co/3AGTIKs29a