Se cere sprijinul Europei din Bucuresti, noteaza publicatia, care relateaza ca aproximativ 600 de demonstrati s-au strans pentru a sarbatori in felul lor inceputurile presedintiei romanesti a Uniunii Europene. Printre sloganuri: respingerea coruptiei si un proiect de lege care vizeaza acordarea amnistiei politicienilor condamnati de justitie.

De asemenea, se aminteste si de faptul ca fostul sef al DNA a fost demis.

"Obiectivul acestor atacuri este stoparea anchetelor privind infractiunile cele mai grave. Ele provin din partea numeroaselor persoane aflate in atentia justitiei si care isi doresc sa fie lasate in pace pentru a putea profita de banii obtinuti ilegal", a spus un procuror pentru postul de televiziune, sub protectia anonimatului.

"Europa e facuta din compromisuri, dar atunci cand este vorba despre respectarea statului de drept, a drepturilor omului si a luptei anticoruptie, nu pot exista compromisuri! Am spus-o cu subiect si predicat ca sa auda toata lumea", a mentionat presedintele Comisiei Europene, potrivit digi24.ro.