Incidentul a avut loc in Chhatbir Zoo, la circa douazeci de kilometri vest de Chandigarh, capitala statului Punjab.

''Ieri dupa-amiaza, un barbat a escaladat zidul despartitor care are in jur de noua metri inaltime si a sarit in safari, o zona destinata leilor'', a explicat directorul directorul gradinii zoologice Chhatbir, M. Sudhagarb. ''El a fost sfasiat de lei, chiar acolo in interior'', a adaugat responsabilul.

Reprezentantii institutiei au declarat ca tipetele victimei au alertat membrii personalului gradinii zoologice care s-au grabit sa ii sara in ajutor.

''Desi echipele de interventie au intrat imediat inauntru si l-au transportat de urgenta la spital, el a decedat'', a explicat Sudhagarb.

Identitatea barbatului nu este cunoscuta, mentioneaza Xinhua. Autoritatile au publicat informatii despre trasaturile fizice ale acestuia si o fotografie in incercarea de a lua legatura cu familia sa, potrivit unui reprezentant al politiei, scrie Agerpres.

Reprezentantii gradinii zoologice au declarat ca barbatul a fost atacat de un leu asiatic, o specie aflata in pericol de disparitie. Potrivit unui recensamant efectuat in 2015, in padurea Gir din statul Gujarat din vestul Indiei mai traiau 520 de exemplare ale acestei specii.

In urma acestui incident accesul publicului in gradina zoologica a fost restrictionat.