Un judecator a condamnat-o pe Misty Jo Bousman Ray, in varsta de 41 de ani, la inchisoare pe viata, in timp ce sotul ei, Marc Ray, in varsta de 43 de ani, a primit 80 de ani de inchisoare, potrivit stirileprotv.ro.

Conform Daily Mail, ei au fost arestati in luna mai 2017 pentru moartea fetei lor adoptive, Sabrina Ray, care cantarea doar 25 de kilograme cand a murit. Pe 9 ianuarie 2019, Misty Jo a pledat vinovata pentru o acuzatie de rapire de gradul 1 si alte 2 acuzatii de rapire de gradul 3 care vizeaza alte doua fete adoptate, care locuiau acasa la Perry.

Luna trecuta, Marc Ray a pledat vinovat la proces pentru acuzatia de tratament abuziv asupra unui copil, care a cauzat moartea, precum si pentru 3 acuzatii de rapire.