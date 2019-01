Politia s-a sesizat dupa ce ziarele au publicat fotografii facute sambata care il arata pe print, in varsta de 97 de ani, fara centura de siguranta, la volanul unui nou Land Rover Freelander pe domeniul regal din Sandringham.O purtatoare de cuvant a politiei din Norfolk a declarat ca politia are cunostinta de respectivele fotografii si a precizat ca ''au fost date sfaturi corespunzatoare conducatorului auto''.

"Este in concordanta cu reactia noastra standard cand vedem imagini care arata acest tip de infractiune", a explicat ea, potrivit Agerpres.

Printul a scapat nevatamat, dar "socat", potrivit unui martor, dupa accidentul rutier produs joi in apropiere de Sandringham, Norfolk (estul Angliei), unde Elisabeta si Philip petrec o mare parte din iarna.

Puternicul Land Rover Freelander pe care il conducea printul s-a rasturnat dupa ce a iesit de pe o alee de pe domeniul regal pentru a se angaja pe o sosea principala si s-a ciocnit cu un automobil Kia.

In Kia se aflau doua femei si un copil de noua luni care se afla in spate si nu a fost ranit. Pasagera s-a ales cu o fractura de incheietura, iar soferita a fost ranita usor la un genunchi.



Prince Philip spotted driving new his Land Rover WITHOUT a seat belt https://t.co/m94U579Moq