Potrivit acvariului din Sydney, in urma testului ADN s-a dovedit ca cei doi pinguini, Sphen si Magic, despre care se banuieste ca au mai mult decat o relatie de prietenie, sunt parintii adoptivi ai unui pui de sex feminin, numit temporar Sphengic (o alaturare intre numele celor doi adulti).

''Dupa luni de asteptare - si intrebari primite regulat de la public - suntem foarte incantati ca avem in sfarsit confirmarea ca puiul Sphengic este fetita!'', a declarat vineri supraveghetoarea departamentului pinguini, Tish Hannan.

''Am observat ca personalitatea ei a inceput sa straluceasca in ultimele cateva saptamani si putem confirma ca este intru totul o diva, asa cum ne-am asteptat ca va fi'', a adaugat ea.

In luna octombrie a anului trecut, cei doi pinguini au devenit virali dupa ce personalul acvariului a anuntat ca legatura dintre ei s-a inchegat inaintea sezonului de imperechere din 2018 si constituie un cuplu, relateaza QNews Magazine, potrivit Agerpres.

Personalul de la acvariul Sea Life le-a oferit ulterior un ou artificial, iar dupa ce perechea de pinguini Gentoo a dovedit ca este capabila sa il ingrijeasca a primit un ou real care a eclozat la sfarsitul aceleiasi luni.

Hannan a declarat ca puiul Sphengic va primi in curand un nume definitiv

Sphengic este primul pinguin subantarctic nascut la acvariu de la aducerea coloniei, in noiembrie 2016.

Puiul si-a schimbat recent penajul juvenil si, pentru ca i-au crescut primele pene rezistente la apa, ia lectii de inot cu ajutorul personalului acvariului. ''Urmatorul pas in dezvoltarea lui Sphengic va fi sa invete sa se hraneasca sub apa'', a dezvaluit Hannan.

Sphen si Magic, s-au ocupat ''pe rand de micutul lor" nascut pe 19 octombrie, dupa cum a relatat Tish Hannan la scurt timp de la nasterea puiului.

Spre deosebire de majoritatea mamiferelor, pinguinii isi impart in mod echitabil responsabilitatile. "Nu exista nicio diferenta reala intre masculi si femele in ceea ce priveste grija acordata puilor", a subliniat specialista. Prin urmare, "este un lucru obisnuit sa existe perechi compuse din doi masculi sau din doua femele care se curteaza si se comporta ca oricare alti parinti", a explicat specialista.

Insa, in natura aceste cupluri nu au pui si, prin urmare, legatura lor nu dureaza, iar fiecare se intoarce la alt partener.

"Dupa ce le-am oferit pinguinilor Sphen si Magic sansa la un sezon de reproducere reusit, este foarte probabil ca ei sa revina impreuna anul viitor", a mai spus Hannan.

Situatii similare au fost consemnate si la alte gradini zoologice din lume. In 2009, Z si Vielpunkt, doi pinguini Humboldt de sex masculin de la o gradina zoologica din Berlin au adoptat un pui de pinguin respins de parintii sai biologici.

La sfarsitul anilor '90, Roy si Silo, doi pinguini de sex masculin de la Central Park Zoo din New York au clocit impreuna un ou si au ingrijit puiul. Femela nascuta din aceasta unire, Tango, a format un cuplu cu o alta femela, precizeaza AFP. Intamplarea a inspirat o carte pentru copii, ''And Tango Makes Three'', aclamata de unele voci pentru faptul ca prezenta structuri familiale netraditionale.